Прокуратура Шымкента сделала заявление о возврате активов

Ранее прокуратурой Шымкента была распространена информация о предотвращении приватизации 3 субъектов естественных монополий, стоимостью несколько миллиардов тенге, а именно: ГКП «Управление водопровода и канализации», «Қуатжылуорталық-3» и «Шымкент сушар».

Следует отметить, что данная работа была проведена прокуратурой города совместно с акиматом города Шымкента.

Как сообщили в ведомстве, с января по май месяц акиматом города неоднократно направлялись письма в вышестоящие госорганы об исключении вышеперечисленных предприятий из списка приватизируемых объектов.

Прокуратура города как надзорный орган также подключилась к данной работе путем информирования вышестоящих органов, в результате ГКП «Управление водопровода и канализации», «Қуатжылуорталық-3» и «Шымкент сушар» были исключены из перечня объектов приватизации и остались в собственности государства.