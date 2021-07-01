Проведена реконструкция автомобильной дороги областного значения протяженностью 8 км по направлению «Шымкент-Сайрам».

В ходе ремонтных работ увеличена ширина дороги с 7 до 14 метров. По обеим сторонам дороги проложены пешеходные дорожки,установлены светодиодные светильники.

Кроме того, установлены искусственные дорожные препятствия, светофоры, остановки современного типа и новые дорожные знаки, нанесена дорожная разметка.

В результате реконструкции будут устранены пробки на данной дороге, обеспечено безопасное и комфортное движение.