БУДЕТ ПРИОСТАНОВЛЕНО:
➢ междугородние, внутриобластные, городские регулярные и нерегулярные (туристические) автобусные и микроавтобусные перевозки, за исключением объектов, участвующих в «Ashyq»;
➢ деятельность пляжей и аквапарков, аттракционов.
В ВЫХОДНЫЕ ДНИ ЗАПРЕЩЕНА РАБОТА НЕЗАВИСИМО ОТ УЧАСТИЯ В «ASHYQ»:
➢ общественного транспорта;
➢ ТРЦ, торговых домов, торговых сетей;
➢ спортивных объектов (спорткомплексов, спортшкол, спортклубов, тренировочные залы);
➢ объектов общественного питания, фудкортов (разрешается работа на доставку еды);
➢ фитнесс-центров, фитнесс-клубов, йога-центров, спортивно-оздоровительных объектов, саун, бань, СПА-центров, бассейнов;
➢ кинотеатров, театров, концертных залов, филармоний, цирков;
➢ объектов по реализации непродовольственных товаров площадью свыше 1000 м², открытых и крытых рынков;
➢ компьютерных клубов, боулингов, бильярдных, караоке, ночных клубов;
➢ образовательных центров, кружков для детей и взрослых, детских центров развития, детских развлекательных центров;
➢ банков, ЦОНов, отделений Казпочты;
➢ религиозных объектов.
В БУДНИЕ ДНИ ОГРАНИЧЕНА РАБОТА:
➢ фитнесс-центров, фитнесс-клубов, йога-центров, спортивно-оздоровительных объектов, саун, СПА-центров, спортивных объектов, бассейнов, объектов общественного питания, фудкортов, кинотеатров участвующих в «Ashyq» до 20-00 часов, не участвующих в «Ashyq» — до 17:00 часов;
До 17:00 часов:
➢ детских развлекательных центров (игровые площадки, аттракционы в закрытых помещениях) ;
➢ ТРЦ, торговых домов, торговых сетей;
➢ открытых и крытых рынков;
➢ удаленный формат работы для 80% сотрудников всех организаций (за исключением вакцинированных и переболевших в течение последних 3 месяцев.