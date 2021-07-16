БУДЕТ ПРИОСТАНОВЛЕНО:

➢ междугородние, внутриобластные, городские регулярные и нерегулярные (туристические) автобусные и микроавтобусные перевозки, за исключением объектов, участвующих в «Ashyq»;

➢ деятельность пляжей и аквапарков, аттракционов.

В ВЫХОДНЫЕ ДНИ ЗАПРЕЩЕНА РАБОТА НЕЗАВИСИМО ОТ УЧАСТИЯ В «ASHYQ»:

➢ общественного транспорта;

➢ ТРЦ, торговых домов, торговых сетей;

➢ спортивных объектов (спорткомплексов, спортшкол, спортклубов, тренировочные залы);

➢ объектов общественного питания, фудкортов (разрешается работа на доставку еды);

➢ фитнесс-центров, фитнесс-клубов, йога-центров, спортивно-оздоровительных объектов, саун, бань, СПА-центров, бассейнов;

➢ кинотеатров, театров, концертных залов, филармоний, цирков;

➢ объектов по реализации непродовольственных товаров площадью свыше 1000 м², открытых и крытых рынков;

➢ компьютерных клубов, боулингов, бильярдных, караоке, ночных клубов;

➢ образовательных центров, кружков для детей и взрослых, детских центров развития, детских развлекательных центров;

➢ банков, ЦОНов, отделений Казпочты;

➢ религиозных объектов.

В БУДНИЕ ДНИ ОГРАНИЧЕНА РАБОТА:

➢ фитнесс-центров, фитнесс-клубов, йога-центров, спортивно-оздоровительных объектов, саун, СПА-центров, спортивных объектов, бассейнов, объектов общественного питания, фудкортов, кинотеатров участвующих в «Ashyq» до 20-00 часов, не участвующих в «Ashyq» — до 17:00 часов;

До 17:00 часов:

➢ детских развлекательных центров (игровые площадки, аттракционы в закрытых помещениях) ;

➢ ТРЦ, торговых домов, торговых сетей;

➢ открытых и крытых рынков;

➢ удаленный формат работы для 80% сотрудников всех организаций (за исключением вакцинированных и переболевших в течение последних 3 месяцев.