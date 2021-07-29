В Шымкенте ужесточают карантин. Со 2 августа горожане будут жить по новым правилам.

Две недели шымкентцы не смогут купить товары в непродовольственных магазинах. До 16 августа будут закрыты абсолютно все рынки. Приостановят работу и некоторых учреждений.

Исключение составят аптеки, продуктовые магазины и госорганы.

Салоны красоты, внедрившие Ashyq, с понедельника будут открыты с 9 до 20:00, с 7 до 20:00 будут работать кафе, рестораны и кофейни. С 6 до 20:00 разрешили работу спа-центрам, саунам и спортивным комплексам. Участникам проекта Ashyq со статусом «Лидер» разрешено работать немного дольше.

Алдаркул Ахметов, заместитель руководителя департамента СЭС г. Шымкента: «Лидеры» проекта Ashyq — это те объекты, которые чекинят больше всего посетителей. Люди, которые проходят в эти объекты, подтверждают свой статус через QR-код».

Подъем заболеваемости COVID-19 отмечается во всем Казахстане. 16 регионов страны находятся в «красной зоне». В «желтой» только Туркестанская область. В Шымкенте ежедневно регистрируют до 500 случаев коронавирусной инфекции.

Высокая динамика прироста инфекционных и реанимационных коек отмечается в городах Алматы, Шымкент, в Актюбинской, Туркестанской и Кызылординской областях.

Анастасия Новикова