Президент Назарбаев Университета Шигео Катсу посетил священный Туркестан.
Учёный с большим опытом работы в Центральной Азии с 2010 года возглавляет Назарбаев Университет.
Шигео Катсу встретился с семьей братьев, погибших в Сайрам-Угамском ущелье. Он выразил соболезнования родителям. Напомним, один из них был студентом Назарбаев Университета.
Также г-н Шигео Катсу посетил обновленный Туркестан и встретился с заместителем акима области Уланом Тажибаевым. Стороны обменялись мнениями по вопросам развития сферы образования и озвучили ряд предложений.