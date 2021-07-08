Президент Назарбаев Университета Шигео Катсу посетил священный Туркестан.

Учёный с большим опытом работы в Центральной Азии с 2010 года возглавляет Назарбаев Университет.

Шигео Катсу встретился с семьей братьев, погибших в Сайрам-Угамском ущелье. Он выразил соболезнования родителям. Напомним, один из них был студентом Назарбаев Университета.