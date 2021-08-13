Полицейские озвучили причину гибели четырех студентов, тела которых были найдены на территории Сайрам-Угамского государственного национального парка.

Судмедэкспертиза показала, что легкие и дыхательные пути туристов были заполнены водой, и парни утонули в реке. Тела всех четырех туристов спасатели искали почти месяц — с 29 мая по 22 июня. Расследование причин трагедии продолжается. Трое выживших студентов проходят по уголовному делу в качестве свидетелей.

«Центр экспертиз Шымкента провел судебно-медицинскую экспертизу. По результатам которой причиной гибели туристов стало утопление. Точное время гибели эксперты не смогли установить из-за того, что тела пролежали в воде. В данное время досудебное расследование продолжается. Расследованием занимается следственное управление департамента полиции Туркестанской области» , — рассказали в пресс-службе ДП Туркестанской области.

Семь туристов отправились в ущелье Сары-Айгыр. Родители одного из парней забили тревогу, когда в назначение время молодые люди обратно не вернулись. Спустя 3 дня в Сайрам-Угамском ущелье спасатели обнаружили живыми троих студентов. Они рассказали, что разделились на две группы, так как одному из туристов стало плохо. Вторая часть группы, в составе четырех человек, продолжила путешествие. Все они погибли.