Для повышения транспортной доступности регионов Республики Казахстан и развития внутреннего туризма, было увеличено количество рейсов по ряду субсидируемых авиамаршрутов и открыты новые направления.

Так, на авиамаршрутах Нур-Султан – Балхаш и Алматы – Балхаш, на которых выполняются регулярные рейсы авиакомпанией «Южное небо», был запущен второй перевозчик «Qazaq Air».

Таким образом, количество рейсов по маршруту Нур-Султан – Балхаш будет увеличено с 6 до 10 рейсов в неделю с тарифом 9 000 тг., по маршруту Алматы – Балхаш количество рейсов будет увеличено с 7 до 13 рейсов в неделю с тарифом 10 000 — 14 000 тг.

Авиакомпания «Qazaq Air» будет выполнять полеты на воздушных судах «Bombardier Q400».

Также, было увеличено количество рейсов по авиамаршруту Актау – Кокшетау с 3 до 5 рейсов.

Рейсы выполняются воздушными судами «CRJ2» авиакомпании «SCAT» с тарифом от 15 000 до 30 000тг.

В рамках работы по расширению географии полетов из аэропорта Туркестана, планируется открытие регулярных рейсов по направлению в города Актобе (с тарифом 20 000 тг.) и Талдыкорган (16 000 тг.) с частотой по 2 рейса на каждом участке. Рейсы будут выполняться на воздушных судах «CRJ2» и «Б-737».

Ожидается открытие субсидируемого рейса по маршруту Нур-Султан – Талдыкорган авиакомпанией «SCAT».

Рейсы будут выполняться на воздушных судах «Б-737».