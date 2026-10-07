В Шымкенте обсудили совместные производства с венгерским бизнесом

В Шымкенте прошёл Казахстанско-Венгерский бизнес-форум, который объединил предпринимателей, инвесторов и представителей власти двух стран. Участники обсудили запуск совместных производств, обмен технологиями и реализацию новых инвестиционных проектов.

Венгерской делегации представили экономический и производственный потенциал Шымкента. Особое внимание уделили возможностям локализации предприятий, внедрению новых технологий и развитию кооперации между бизнесом двух стран.

Первый заместитель акима Шымкента Айдын Каримов отметил, что город готов сопровождать перспективные инициативы и оказывать поддержку новым проектам.

«Предприниматели намерены создавать совместные производства, расширять кооперационные связи и реализовывать взаимовыгодные инвестиционные проекты. Перспективными направлениями также являются обмен опытом, подготовка специалистов и развитие сотрудничества между бизнесом, образовательными и научными организациями», — сказал он.

Заинтересованность в развитии сотрудничества выразила и венгерская сторона. По словам мэра Дебрецена Ласло Паппа, одним из ключевых направлений партнёрства может стать экономика.

Следующим шагом может стать установление побратимских связей между Шымкентом и Дебреценом. Стороны планируют закрепить сотрудничество соответствующим меморандумом.

Документ должен расширить возможности для взаимодействия в сфере экономики, инвестиций, культуры, образования и гуманитарных проектов.

Руководитель управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Шымкента Ермек Турманов сообщил, что в прошлом году в город было привлечено около 859 миллиардов теңге инвестиций. В этом году показатель планируют увеличить на 10%. По итогам восьми месяцев также отмечается рост объёма инвестиций.

Для предпринимателей форум стал площадкой для поиска новых партнёров и обсуждения выхода на зарубежные рынки. Представители шымкентского бизнеса рассчитывают расширять экспорт и перенимать опыт венгерских коллег.

Предприниматель Айдос Турысбеков отметил, что его компания планирует развивать экспорт продукции бумажной отрасли и рассматривает рынки Узбекистана, Таджикистана и других стран.

По итогам форума стороны намерены продолжить работу над совместными производствами, инвестиционными проектами, обменом технологиями и расширением экспортных возможностей.