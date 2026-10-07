В Шымкенте очистят 34 канала и русла рек перед осенними дождями

В Шымкенте определили участки, наиболее подверженные риску подтопления во время сильных дождей. По итогам обследования специалисты подготовили семь проектов по защите города от паводков. Все они включены в план развития мегаполиса.

Один из проблемных участков находится в жилом массиве Елтай, где расположено более трёх тысяч домов. Во время обильных осадков существующий канал не справлялся с большим объёмом воды. Сейчас здесь строят три новых канала. Завершить работы планируют до конца месяца.

Отдельное внимание уделят реке «Бадам». По территории Шымкента проходит около 50 километров её русла. В Енбекшинском районе планируют укрепить берега, а участок от микрорайона «Оңтүстік» до Ташкентского моста — механически очистить.

Работы также запланированы на русле «Сайрам-Су». Кроме того, капитального ремонта требуют водохранилище «Текесу» и одноимённый канал.

По большинству проектов проектно-сметная документация уже подготовлена. Заявки на финансирование направлены в бюджет.

Как сообщил руководитель управления развития комфортной городской среды Шымкента Абылхаир Онгар, в городе уже началась подготовка к осенним осадкам. Сейчас проводится механическая очистка 34 каналов и русел рек.

Кроме того, специалисты определили территории с реальной угрозой подтопления и утвердили план мероприятий на ближайшие четыре года.