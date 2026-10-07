Борец Начын Куулар привёз в Шымкент бронзу Азиатских игр

В Шымкенте встретили бронзового призёра XX летних Азиатских игр по вольной борьбе Начына Куулара. Спортсмен вернулся из японской Нагои, где выступал в весовой категории до 65 килограммов и завоевал бронзовую медаль для сборной Казахстана.

По словам борца, его главной целью было золото, однако результатом он остался доволен.

«Мы шли за золотом. Не могу сказать, что выступил на все сто процентов, но бронзой доволен. Жители Шымкента очень тепло меня приняли, и я хотел выиграть золото для них. Немного уступил тактически, будем над этим работать», — рассказал Начын Куулар.

В схватке за третье место казахстанский спортсмен встретился с представителем Северной Кореи Ким Кван Джином. По ходу поединка Куулар уступал в счёте, однако сумел переломить ход встречи и победил со счётом 7:5.

Тренер Марат Ерденов отметил, что перед спортсменом стояла задача войти в тройку сильнейших.

«В Азии были очень сильные соперники. В его весовой категории выступали олимпийские чемпионы и призёры Олимпийских игр. Среди этих борцов он смог завоевать бронзовую медаль», — рассказал тренер.

Теперь Куулар продолжит подготовку к следующим международным соревнованиям и будет работать над тем, чтобы улучшить результат.