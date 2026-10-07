Шымкентцы превращают дворы в сады с необычными декорами

Телевизионную студию ведущая местного телеканала Наталья Фролова сменила на уютный палисадник возле дома. Выйдя на заслуженный отдых, она занялась благоустройством и озеленением придомовой территории.

Теперь вместо прямых эфиров Наталья Анатольевна ухаживает за растениями и создаёт необычный декор для двора. О небольшом саде знают все соседи, которые охотно помогают поддерживать его в порядке.

«Я в этом году немного приболела. А лопата — вещь тяжёлая. Если кто-то из наших ребят проходит мимо, всегда говорю: “Сыночек, помоги бабушке”. Мне никто никогда не отказывает. Они с удовольствием помогают и понимают, какой это большой труд», — рассказала жительница Шымкента Наталья Фролова.

Кофейный столик, домики для птиц и вручную расписанные декоративные мухоморы сделали двор ещё уютнее. Устроить здесь чаепитие может любой желающий. Главное условие — бережно относиться к растениям и элементам декора.

Наталья Фролова считает, что каждый житель должен заботиться о порядке на придомовой территории.

«Мы живём в замечательном, красивом и зелёном городе. Мне хочется пожелать всем шымкентцам любить свой город, улицу, по которой возвращаются домой, двор, где играют наши дети. Тогда наш город станет ещё прекраснее», — говорит она.

Благоустроенный двор Натальи Фроловой участвует в конкурсе «Таза қала». В Шымкенте проект проводится с 2012 года, а в этом году возобновился после трёхлетнего перерыва.

Цель конкурса — не только определить самые ухоженные дворы и улицы, но и привлечь внимание горожан к благоустройству и бережному отношению к окружающему пространству.

Участники соревнуются в 15 номинациях, среди которых «Лучший двор», «Лучшая улица», «Лучший многоквартирный жилой дом» и «Лучший дворник». Общий призовой фонд конкурса составляет 10 миллионов теңге.

По словам координатора акции «Таза қала» Анатолия Ирисқулова, жители могут подавать заявки как в районные акиматы, так и в офис Гражданского альянса. На сегодняшний день принято более 350 заявок по всем пяти районам города.

Подать заявку на участие в конкурсе можно до 16 октября. Для этого садоводам, цветоводам и всем, кто занимается благоустройством и озеленением дворов, необходимо обратиться в акимат своего района.