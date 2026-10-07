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Семь медалей Азиатских игр завоевали спортсмены из Туркестанской области

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Алиса Дуваева
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Спортсмены Туркестанской области, выступавшие на XX летних Азиатских играх в Японии, начали возвращаться домой с медалями. На турнире сборная Казахстана завоевала 84 награды и заняла восьмое место в общекомандном зачёте.

Туркестанскую область на Азиатских играх представляли более 30 спортсменов в 14 видах спорта. Часть призёров уже вернулась в регион.

Заместитель акима Туркестанской области Ертай Алтаев отметил результаты спортсменов и пожелал им дальнейших побед на международных соревнованиях.

Среди призёров — дзюдоист Айдар Арапов, который в командных соревнованиях завоевал серебряную медаль. Бронзовыми призёрами стали борцы Едиге Касымбек и Нилуфар Раимова.
Для Нилуфар Раимовой это были первые Азиатские игры среди взрослых.

«Все мои соперницы были хорошо подготовлены. Я очень рада, что смогла занять третье место. Также довольна тем, что смогла с явным преимуществом победить соперниц, которым раньше проигрывала», — рассказала спортсменка.

На предыдущих Азиатских играх в китайском Ханчжоу спортсмены Туркестанской области завоевали четыре медали — две серебряные и две бронзовые. В этот раз представители региона получили семь наград.

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