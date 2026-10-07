В Шымкенте более 100 взрослых получают образование в вечерней школе

В Шымкенте вечерняя школа даёт взрослым возможность получить среднее образование и аттестат, если по разным причинам они не смогли окончить школу раньше.

Одна из выпускниц — Гайша. В 16 лет она вышла замуж и оставила учёбу после рождения ребёнка. Позже отсутствие аттестата стало препятствием при поиске постоянной работы.

«Хотела устроиться на работу, но меня не брали. Все спрашивали: “У вас есть аттестат? Есть диплом?” Мы с мужем посоветовались и подали документы в школу. Меня сразу приняли в 11-й класс. Так в 29 лет я окончила школу», — рассказала Гайша.

Сейчас она работает поваром в одном из городских кафе.

Раньше в Шымкенте действовали три вечерние школы, но в этом году их объединили. Сейчас здесь обучаются 105 человек старше 18 лет. Из них 30 посещают занятия в здании школы, ещё 75 получают образование в исправительных учреждениях.

По словам и.о. директора вечерней школы Мейрамхана Кайранбека, организация занятий в исправительных учреждениях имеет свои особенности. Кабинеты и расписание зависят от внутренних правил учреждения, а материальную базу — парты, доски и бумагу — предоставляет само исправительное учреждение. Заработную плату педагогам выплачивает управление образования.

В прошлом году вечернюю школу окончили 137 человек. В этом году в 11-м классе обучаются 35 учащихся.

При зачислении проверяется предыдущая история обучения — где человек учился и по какой причине покинул школу или колледж.

Как сообщили в управлении образования Шымкента, на занятия принимают граждан, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, на основании заявления. Учащиеся, которые посещают школу очно, занимаются с 13:00 до 18:00.

Среди учеников есть сироты, полусироты, получатели адресной социальной помощи и қандасы. Для многих вечерняя школа становится возможностью получить аттестат и продолжить образование или найти постоянную работу.