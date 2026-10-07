Открылся новый реабилитационный центр

В Шымкенте завершили строительство нового реабилитационного центра на 150 мест для граждан с инвалидностью. Современный социальный объект появился в микрорайоне «Бозарык».

Центр оснастили современным медицинским и реабилитационным оборудованием, значительная часть которого закуплена за рубежом. В частности, здесь установлены специальные аппараты для восстановления двигательных функций и оборудование для занятий в лечебном бассейне.

По словам специалистов, помощь пациентам будут оказывать сразу по восьми направлениям. В центре предусмотрены условия для разных этапов восстановления — от лечебных процедур до физической реабилитации.

«На сегодняшний день в нашем городе насчитывается более 4,5 тысячи граждан с инвалидностью первой и второй групп. Сейчас готово здание, которое одновременно сможет принимать 150 получателей услуг», — рассказал врач-реабилитолог Жандос Пердиев.

Строительство объекта началось около двух лет назад. На реализацию проекта отводилось 26 месяцев, однако основные работы удалось завершить раньше срока — примерно за 22 месяца.

Комплекс расположен на территории площадью более пяти гектаров. Общая площадь зданий превышает 22 тысячи квадратных метров.

В состав центра входят трёхэтажный реабилитационный корпус, лечебный бассейн, спортивный и актовый залы, двухэтажный стационар, столовая и специальные мастерские.

Новый центр предназначен для граждан с инвалидностью первой и второй групп. Реабилитационные услуги будут предоставляться в полустационарном формате.

Сейчас объект готовят к полноценному запуску. После начала работы одновременно проходить реабилитацию здесь смогут до 150 человек.