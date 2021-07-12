Южно-каспийский циклон обусловит неустойчивый характер погоды на большей части республики, пройдут дожди с грозами.

На севере, северо-востоке и в центре страны сильные дожди.

Лишь на юго-западе и западе РК ожидается погода без осадков. Местами по республике ожидаются шквал, град, усиление ветра, на юге и юго-западе с пыльной бурей, на северо-западе и в центре – туман.

В Северо-Казахстанской, Акмолинской областях местами ожидаются град, шквал, усиление ветра ночью местами 15-20 м/с, днем 15-20, порывы 23-28 м/с.

В Туркестанской области утром и днем местами ожидаются шквал, пыльная буря, местами усиление ветра 15-20, днем порывы 25 м/с.

В Жамбылской области местами ожидаются град, усиление ветра 15-20, утром и днем порывы 23-28 м/с.

В Алматинской области днем в горных районах ожидается град, местами усиление ветра 15-20, порывы до 25 м/с.

В Костанайской области местами ожидается туман, усилится ветер ночью местами, днем на большей части 15-20 м/с.

В Мангыстауской, Кызылординской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с с пыльной бурей, в Кызылординской области ночью и утром местами – шквал.

В Павлодарской, Карагандинской областях местами ожидаются град, шквал, усиление ветра 15-20 м/с, в Карагандинской области ночью – туман.

В Восточно-Казахстанской, днем в Актюбинской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

Днем местами в Алматинской области сохраняется сильная жара.

На большей части Кызылординской, Туркестанской, Мангистауской, Атырауской, Жамбылской, местами в Алматинской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Карагандинской сохранится чрезвычайная пожарная опасность.