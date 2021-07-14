Южно-каспийский циклон по-прежнему будет оказывать свое влияние на большую часть республики, с чем сохраняется неустойчивый характер погоды.
Пройдут дожди с грозами, на севере, северо-востоке и востоке страны сильные, передает РГП «Казгидромет».
Лишь на юго-западе и западе РК ожидается погода без осадков. Местами по республике ожидаются шквал, град, усиление ветра, на юге и юго-западе с пыльной бурей, на севере – туман.
В Северо-Казахстанской области местами ожидаются шквал, град, усиление ветра на большей части 15-20, порывы 23-28 м/с.
В Восточно Казахстанской области местами ожидаются шквал, усиление ветра 15-20, днем порывы 23-28 м/с, днем – град.
В Акмолинской, Алматинской областях местами ожидается усиление ветра 15-20, порывы 25 м/с, в Акмолинской области – град, туман.
В Жамбылской, Костанайской, Павлодарской, Карагандинской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, в Жамбылской, Павлодарской областях – град.
В Туркестанской, днем в Кызылординской, Западно-Казахстанской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, в Кызылординской, Туркестанской областях с пыльной бурей.
На большей части Кызылординской, Туркестанской, Мангистауской, Атырауской, Жамбылской, местами в Алматинской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, на юге Костанайской, Карагандинской областях сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
В Шымкенте сегодня ожидается +27..+31 °C, без осадков, слабый ветер. Завтра: +20..+30 °C, без осадков, слабый ветер.