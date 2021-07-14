Южно-каспийский циклон по-прежнему будет оказывать свое влияние на большую часть республики, с чем сохраняется неустойчивый характер погоды.

Пройдут дожди с грозами, на севере, северо-востоке и востоке страны сильные, передает РГП «Казгидромет».

Лишь на юго-западе и западе РК ожидается погода без осадков. Местами по республике ожидаются шквал, град, усиление ветра, на юге и юго-западе с пыльной бурей, на севере – туман.

В Северо-Казахстанской области местами ожидаются шквал, град, усиление ветра на большей части 15-20, порывы 23-28 м/с.

В Восточно Казахстанской области местами ожидаются шквал, усиление ветра 15-20, днем порывы 23-28 м/с, днем – град.

В Акмолинской, Алматинской областях местами ожидается усиление ветра 15-20, порывы 25 м/с, в Акмолинской области – град, туман.

В Жамбылской, Костанайской, Павлодарской, Карагандинской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, в Жамбылской, Павлодарской областях – град.

В Туркестанской, днем в Кызылординской, Западно-Казахстанской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, в Кызылординской, Туркестанской областях с пыльной бурей.

На большей части Кызылординской, Туркестанской, Мангистауской, Атырауской, Жамбылской, местами в Алматинской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, на юге Костанайской, Карагандинской областях сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В Шымкенте сегодня ожидается +27..+31 °C, без осадков, слабый ветер. Завтра: +20..+30 °C, без осадков, слабый ветер.