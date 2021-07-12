На погоду большей части республики будет оказывать свое влияние циклон и связанные с ним фронтальные разделы.

Где ожидается неустойчивый характер погоды. В связи с чем пройдут дожди, на северо-западе, севере, в центре и на востоке сильные дожди, которые будут сопровождаться грозами, градом, шквалом и порывистым ветром.

На западе температура воздуха ночью +12+22℃, днем +25+35℃, на севере, северо-западе республики температура воздуха ночью ожидается +7+20℃, в дневное время столбики термометров достигнут отметок +12+28℃, в центре и на востоке страны температура воздуха ночью +8+20℃, днем от +15+28℃, на юге и юго-востоке Казахстана ночная температура +12+23°С, дневная +25+32°С.

В Шымкенте 12 июля ожидается +31..+34 °C, без осадков, слабый ветер. Завтра: +24..+32 °C, cлабый дождь, умеренный ветер.