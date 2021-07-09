Циклон, сформировавшийся на севере Каспийского моря, и связанные с ним фронтальные разделы.

С 9 по 10 июля будут смещаться в северо-восточном направлении, охватывая при этом всю территорию Казахстана. В связи с чем, пройдут дожди: на западе, северо-западе, севере, в центре и на востоке – сильные дожди, которые будут сопровождаться грозами, градом, порывистым ветром.

На западе температура воздуха: ночью прогреется до +13+23℃, а днем до +23+32℃. На севере, северо-западе республики: ночью ожидается +10+21℃, в дневное время столбики термометров достигнут отметок +20+28℃. В центре и на востоке страны: ночью +13+23℃, днем от +25+37℃, а на юге и юго-востоке Казахстана — ночная температура +18+25°С, дневная +30+42°С.

В Шымкенте 9 июля ожидается +36..+31 °C , умеренный ветер. Завтра: +25..+35 °C , без осадков, умеренный ветер.