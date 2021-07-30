Полицейские Туркестанской области задержали подозреваемого, разбившего экран банкомата.

На пульт “102” Келесского РОП поступило сообщение о том, что ночью на одной из улиц села Абай неизвестный разбил стекло расположенного рядом банкомата и скрылся в неизвестном направлении. Данный факт полицейские зарегистрировали в ЕРДР по статье 293 УК РК “Хулиганство”.

В течение двух суток оперативники вышли на след подозреваемого. Полицейские задержали дебошира по месту жительства и доставили местного жителя в Келесский РОП для выяснения всех обстоятельств. Как выяснилось, подозреваемый пришел ночью к банкомату, чтобы снять деньги. После того, как аппарат не принял банковскую карточку, мужчина со злости разбил экран банкомата. Затем он скрылся с места преступления.