Под председательством акима города Шымкент Мурата Айтенова состоялось очередное заседание оперативного штаба по контролю эпидемиологической ситуации в городе.

На совещании, прошедшем в онлайн формате, была обсуждена эпидситуация в городе, определены задачи по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

По последним данным, с начала года число заразившихся коронавирусной инфекцией в городе достигло 14 015 человек, из них 9 075 человек вылечились. За последние сутки зарегистрировано 488 случаев заболевания. Выявлено и под врачебным наблюдением находились 8 576 человек, контактировавших с инфицированными. Домашним наблюдением было охвачено 3 277 человек, в стационар госпитализированы 1 853 человека.

На сегодняшний день наибольшее количество вызовов по службе скорой помощи произошло 20 июля, от жителей поступило 2 416 вызовов. Из них с диагнозом пневмония поступило 223 вызова, с диагнозом острая респираторная вирусная инфекция — 437 вызовов.

Первый компонент вакцины в городе привили 349 902 человека, второй – 229 273 человека. Медицинские организации города полностью обеспечены необходимым запасом медикаментов.

Проанализировав тенденции развития эпидемиологической ситуации, глава города М.Айтенов поручил усилить работу по предупреждению распространения инфекции. В том числе, поручено усилить контроль за обеззараживанием канализационных стоков медучреждений, куда госпитализируются инфекционные больные, утилизацией медицинских отходов в соответствии с утвержденными требованиями.

В ходе совещания было отмечено, что мобильными группами по контролю за соблюдением требований карантина за последнюю неделю проведена проверка 3 930 объектов, в 186-ти из них выявлены нарушения установленного режима. Аким города отметил, что действиями подобных субъектов, которые не утруждаются подчинением общепринятым требованиям, наносится существенный урон общественному здоровью.

Глава города также подчеркнул, что ответственным госорганам необходимо вести информационную работу среди населения с применением аналитических данных, которые аргументированно раскрывают принятые меры по борьбе с вирусом. Таким образом будет достигнуто сплоченность общества в вопросах защиты здоровья населения. В качестве примера можно отметить, что на сегодняшний день, уровень заражения коронавирусной инфекцией среди медицинских работников, получивших вакцину, значительно снизился по сравнению с показателем до начала вакцинации. Летальных случаев среди граждан, получивших вакцину не зарегистрировано. Даже при том случае, что если вакцинированный гражданин заразится инфекцией, у него данное заболевание протекает в легкой степени и не представляет существенной опасности для его жизни.

Среди посетителей субъектов бизнеса — участников проекта «Ashyq» выявлено 208 человек, относящихся к «желтому» и 82 человека — к «красному» статусу. То есть, эти граждане заведомо зная, что они могут заразить вирусом окружающих людей, посещали общественные места, тем самым проявляли гражданскую безответственность. М.Айтенов подчеркнул, что во время разъяснительной работы среди населения необходимо акцентировать внимание жителей, на то, что безответственность отдельных граждан является угрозой для всего общества.

Глава города заявил, что важнейшую работу в выявлении инфицированных граждан проводят мониторинговые группы и в их деятельности не должно быть упущений. Каждый инфицированный пациент должен находится под наблюдением врачей, систематическая работа должна проводиться и с контингентом контактных лиц. В случае необходимости поручено принять меры по увеличению количества мониторинговых групп в районах города.