С 10 июля текущего года городская больница №2 будет функционировать как инфекционный стационар.

Медицинское учреждение будет принимать пациентов зараженных коронавирусом.

Сегодня аким города Мурат Айтенов ознакомился с ходом подготовки больницы в качестве инфекционного стационара.

По словам главного врача лечебного учреждения Каната Туманова, инфекционный стационар здесь подготовлен на 250 коек. Все койкоместа обеспечены кислородными точками, подготовлен трехмесячный запас лекарственных средств. Кроме того, имеется 53 аппарата искусственного дыхания, КТ, цифровой рентген, все необходимое оборудование для лечения инфицированных пациентов.

Медицинские работники будут перевозить необходимый кислород пациентам из кислородного цеха, открытого при больнице.

Учитывая прошлогоднюю ситуацию, аким города поручил главврачу больницы еще раз проверить готовность к приему инфицированных больных.