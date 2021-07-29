Глядя на кадры из красной зоны туркестанской больницы, самому становится как будто труднее дышать. Пациент, опутанный проводами и трубками, попадают сюда с критическим процентом поражения легких.

Медики не скрывают, что они не всесильны, летальные исходы есть. Только вакцина от COVID-19 защищает от коронавируса в тяжелой форме, повторяют врачи.

Однако, упёртые» антипрививочники боятся вакцины больше, чем смертельной болезни!

Большинство пациентов пытаются самостоятельно справиться с болезнью, многие поступают в больницу с тяжелым поражением легких.

Специальная бригада доставляет вакцину в одну из гостиниц Туркестана. Сотрудники прививаются на рабочем месте, получая уже вторую дозу.

Ограничение допуска на работу в очном режиме для работников, не получивших вакцинацию против COVID-19 для Айгерим Актаевой — не самое страшное. Девушка уверена, вакцина — единственная защита — если не от вируса, то от тяжелого течения болезни.

Айгеим Актаева, жительница Туркестана: «На мой взгляд необходимо делать вакцину! Не болеть же. К тому же я работают с людьми! Поэтому долго не раздумывала».

Большинство жителей духовной столицы «ЗА» вакцинацию от COVID-19. Говорят, это единственный эффективный способ защититься.

Главный санитарный врач Туркестанской области напомнил, что подделка паспорта вакцинации не только влечет за собой уголовное наказание, но и опасна!

Псевдовакцинированный может заразиться коронавирусом и заразить своих близких.