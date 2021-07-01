И солнечный, и тепловой удар чреваты для человека многими неприятными или даже очень серьезными последствиями.

Солнечный удар — это разновидность теплового воздействия. Инфракрасное излучение, в первую очередь, влияет на ткани головного мозга, что сопровождается кислородным голоданием. Тепловой же удар возникает при общем перегреве, это влияет на общее состояние организма.

Причины и последствия теплового удара

Влияние на организм высокой температуры при повышенной влажности очень негативное. Тепловой удар можно получить на улице, в помещении, в бане, сауне, в автотранспорте и т. д. При этом организм теряет значительное количество воды и возникает сбой в терморегуляции. Факторы, влияющие на развитие теплового удара:

долгое нахождение на жаре;

работа вблизи источника высокой температуры;

одежда, которая препятствует испарению пота;

невосполнение водного баланса в жару;

физическая активность при высокой температуре воздуха.

Медицина различает тепловой удар нескольких степеней тяжести.

Признаки легкой формы: вялость, усталость, сонливость. Признаки средней формы: вышеописанные, а также добавляется повышенная температура тела, тошнота, полуобморочное состояние, повышенная потливость, носовое кровотечение, сильная жажда. Тяжелая форма теплового удара – это опасное состояние для организма. Возникает спутанность сознания, потливости нет, кожа сухая и горячая, аритмия, возможны повреждения сердечной мышцы, почки испытывают сильный стресс.

У пострадавшего, который находился на солнце, могут наблюдаться признаки и теплового, и солнечного удара.

Причины и последствия солнечного удара

Солнечный удар может случиться только с тем, кто находится под воздействием солнечных лучей, в отличие от теплового. Это случается при непокрытой голове, кровеносные сосуды мозга расширяются, капилляры могут лопаться, что приводит к излишнему притоку жидкости к голове и поражению нервной системы. Так же солнечный удар может наступить не сразу, а по прошествии нескольких часов. Его симптомы:

головокружение и головная боль;

высокая температура, потливость;

рвота, понос.

В особо серьезных случаях, человек может потерять сознание. Также существует три разновидности последствий такого удара: в первом случае может остановиться дыхание и сердце, во втором – остановка сердца и кома, а в третьем – появление галлюцинаций, бреда и даже паралич.

Разница теплового и солнечного ударов

Инфракрасное излучение, идущее от солнца, может проникать через гематоэнцефалический барьер, вызывая изменения в отделах головного мозга. Излишнее кровенаполнение мозга приводит к сдавливанию всех клеток. Нервные сплетения перестают получать адекватное количество кислорода. При долгом состоянии может наступить некроз тканей и отек легких.

Тепловой удар воздействует не точечно на головной мозг, а на все системы организма. Излишний нагрев тела можно остановить, если человек при наступлении неприятных симптомов сменит обстановку. Во всех случаях человеку можно помочь, для этого необходимо:

изолировать пострадавшего от солнца;

дать доступ воздуха;

наложить холодный компресс на лоб;

дать понюхать нашатырь, напоить прохладной водой;

в серьезных случаях вызвать скорую.

При высокой температуре жаропонижающие лекарства не помогут, необходима помощь врача. Проще предупредить данные состояния, соблюдая профилактику теплового и солнечного удара

Меры предосторожности

Чтобы избежать нежелательных воздействий от солнца, жары, необходимо беречь голову. При выходе на улицу стоит надевать головной убор. На улице нужно избегать солнечных мест, находясь преимущественно в тени. Без особых причин в очень жаркую погоду не стоит выходить из дома или же делать это до 12 часов и после 16-17 часов. На улицу нужно взять с собой воду без газа и влажные салфетки для лица. На пляже — пользоваться солнцезащитными кремами, не находиться под прямыми лучами солнца, не употреблять алкоголь и жирные продукты.

Человеку зачастую бывает плохо жарким летом в переполненных автобусах или маршрутках. Тут можно воспользоваться таким лайфхаком: заранее купить бутылочку с водой из холодильника и, находясь в транспорте, прикладывать ее к шее сбоку (к яремной вене), так кровь будет попадать в головной мозг охлажденной. Делать это стоит без наличия хронических заболеваний горла.

Источник: dialine.org