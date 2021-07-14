В Шымкенте полным ходом идет строительство транспортной развязки на пересечении улиц Рыскулова-Кунаева.

Аким города Мурат Айтенов посетил важный объект дорожного строительства в городе, где проинспектировал качество проводимых работ.

Подрядная организация, ответственная за строительство объекта — ТОО «Bazis Construction». Общая протяженность транспортной развязки по проспекту Д.Кунаева — 1 030 м, по улице Т.Рыскулова — 684,7 м. Ширина дороги — 45 метров.

На сегодняшний день полностью завершены работы инженерных сетей. В настоящее время ведутся земляные работы по подземному переходу, заливке свай, подпорных стен и отделке проезжей части по улице Рыскулова от проспекта Кунаева до улицы Байтурсынова.

Открыть проспект Кунаева для движения транспорта через тоннель и улицу Рыскулова вместе со строительством моста планируется в ноябре.