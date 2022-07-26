Развязку на Кунаева-Рыскулова сдадут к концу 2022 года

Транспортную развязку на пересечении проспекта Кунаева и улицы Рыскулова сдадут в эксплуатацию в конце текущего года.

Движение по развязке на пересечении проспекта Кунаева и улицы Рыскулова полностью открыто. Число полос для движения в туннеле — по 4 в обе стороны. Общая пропускная способность транспортной развязки — больше ста сорока тысяч автомобилей в сутки. Ночью поток автомобилей уменьшается, но трафик есть всегда. Водители говорят, рады, что на этом участке теперь можно проехать без пробок.

«Хотелось бы, чтобы такие развязки делали, это для водителей, но пусть делают досконально и желательно в ночное время, чтобы на другие улицы нагрузка не накладывалась», — говорит водитель.

«Надеюсь, чтобы временно не открыли, качественно сделали, ямы немного присутствуют, но, желательно, чтобы не открывали», — говорит автолюбитель.

Специалисты уверяют, проседания асфальта не было, ямы залатали, ограничивать движение в ближайшее время не планируют. Если дефекты выявят вновь, компания подрядчик устранит их за собственный счет.

«Ведется работа, объект еще не завершен. Согласно договора у нас 5 лет, если в течение пяти лет замечания будут, то подрядчик делает за свой счет», — говорит Мадияр Баимбетов, заместитель руководителя управления пассажирского транспорта и автодорог г. Шымкента.

«После развязки стало легче всем ездить, я думаю, для этого и развязка. Озеленение будет, деревья, благоустройство будет полностью закончено», — говорит Иманбек Спатай, руководитель объекта.

Строительство развязки обошлось бюджету в 7 миллиардов 900 миллионов тенге. Асфальт уже проложили. Осталось завершить работы по благоустройству — появятся малые архитектурные формы, урны, зеленые насаждения. На 85% завершено строительство подземных пешеходных переходов.

«Здесь идет работа по подземному пешеходному переходу, объект стоит около 400 миллионов тенге. Идут отделочные работы, освещение и по проекту будут камеры. По графику подземку мы сдадим в сентябре. Мы камеры соединяем с ЦОУ ДВД», — говорит Мадияр Баимбетов, заместитель руководителя управления пассажирского транспорта и автодорог г.Шымкента.

Для облицовки стен подземки использовали плитку — гладкая текстура визуально сделала помещение светлее. Вдоль коридора установлены десятки ламп.

«У нас будут на стенах картины связанные с Шымкентом, подрядная организация делает это за свой счет, как подарок», — говорит Мадияр Баимбетов, заместитель руководителя управления пассажирского транспорта и автодорог г. Шымкента.

Сдать транспортную развязку в эксплуатацию на Кунаева-Рыскулова планируют до конца этого года.