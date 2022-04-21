Шымкентцы устали от бесконечных пробок на развязке

В пробке на новой развязке простаивают сотни водителей легковушек и автобусов, она растягивается на несколько светофоров. И это еще не час пик.

Утром и вечером горожане стараются объехать проблемный участок дороги. Но для многих это единственная возможность добраться до центра города. И в пробках приходится простаивать долго.

«Построили, но пробки до сих пор не заканчиваются, машин много стоят. Проехать где-то 500 метров, стоишь где-то полчаса, а может и больше», — говорит водитель.

«Очень тяжело утром добираться до работы, большие пробки, не знаю как они могли ошибиться в постройке развязки этой, наверное, как говорится в пословице, скупой платит дважды», — говорит автолюбитель.

Строительство новой развязки почти на год парализовало движение в самой загруженной машинами части города. В акимате подрядчиков торопили сдать ее раньше срока. В управлении пассажирского транспорта и автодорог, чтобы открыть движение по развязке было решено закатать ее в асфальт, а уже потом, на ходу устранять недочеты.

Погода осенью была нелетная, и покрытие начало давать просадку. Пока не работал асфальтный завод, ямы временно латали цементом, всего до апреля насчитали 8 таких мест просадки земли. А после, решили перекрыть часть развязки, чтобы снять слой дороги и послойно, с уплотнением, закатать ее уже в асфальт. Все за средства подрядчика, заверили в акимате. Завершить работы планируют уже к середине мая.

«Кроме этих работ на тротуаре есть просадки, одновременно делаем тротуары и подземный пешеход. Когда принимаем объект, подрядчик Базис А еще 5 лет дает гарантию», — говорит Ержан Жолдасов, руководитель управления транспорта и автодорог Шымкента.