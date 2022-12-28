На 400 млн дороже, но качеством доволен: Замакима о развязке на Кунаева-Рыскулова

Качеством развязки на Кунаева-Рыскулова заместитель акима Шымкента -доволен. По словам Максута Исахова, несмотря на недочёты, сейчас крупный проект соответствует стандартам.

На брифинге замакима также сообщил, что развязка обошлась на 400 миллионов тенге дороже из-за недобросовестного подрядчика. Все затраты на себя взяла подрядная организация.

Журналист: -Вы довольны качеством развязки на Кунаева?

«Да, по Кунаева-Рыскулова имеете в виду? Доволен. Я вот говорил, что мы эту развязку только 2 дня назад приняли. Только завершили, до этого мы его строили фактически. Двадцать два дня шел дождь, ни одной капли не было на подземном переходе. Там играет музыка и идет видеосъемка»,- рассказывает Максут Исахов.

Максут Исахов также рассказал о недобросовестных застройщиках. В этом году 12 подрядчиков были оштрафованы на 88 миллионов тенге. Идут судебные разбирательства с теми застройщиками, которые не признают свою работу халтурой.

Еще 30 строительных компаний оштрафованы на 61 миллион тенге за некачественные дороги в Шымкенте. Семь подрядчиков лишили лицензии.

«12 подрядчиков мы оштрафовали на 88 миллионов тенге, из них 70 миллионов они оплатили. И сейчас мы судимся с 4 компаниями, это ТОО «Хадид» строительство домов, «Алим-Строй» строительство сетей, «Гахсервис» строительство сетей и «ПМК-7» по строительству домов, мы судимся с ними по включению их в черный список по строительству домов. И в черный список мы внесли компанию «Авторемстрой». Это касается управления строительства. Эту работу мы всегда будем продолжать и дальше», — заключил Максут Исахов, заместитель акима г.Шымкента.