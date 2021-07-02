Медики сделали ей операцию на сердце, и она чувствует себя прекрасно.

«86-летняя Тамара Димитриева благодарна врачу, который спас ее жизнь. Бабушка в тяжелом состоянии, экстренно была госпитализирована 17 июня в 3 часа ночи. Через 11 дней в реанимации, она перенесла закрытую операцию на сердце.

«Приехала скорая помощь, сделали мне укол, ничего не помогло, вызвали кардиологию и меня привезли сюда в кардиоцентр. Я была в реанимации. Я ещё в реанимации часов шесть ощущала, словно мне операцию еще делают. Потому что там же стенд, он же должен прижиться. Я могла в любую минуту уйти на тот свет и произошло чудо», — рассказывает Тамара Димитриева.

Хирург, который пошел на риск и сделал бабушке операцию, стал для нее героем. По словам врача, они с командой в какой-то момент боялись за жизнь бабушки. Но сделали все, что в их силах, чтобы она могла жить и дарить любовь своим близким.

-Пациентке 86 лет, поступила в отделение реанимации АО «Центр сердца Шымкент» в крайне тяжелом состоянии. По жизненным показаниям было поставлено два стенда. Было тяжело, но удачно вышла операция. Сейчас бабушка чувствует себя хорошо, — говорит Бауыржан Мусиров, интервенционный кардиолог, рентгенохирург.

Лечащий врач Тамары Димитриевой говорит, что бабушка после операции каждый день делает зарядку, питается правильно и пьет все таблетки по расписанию. Врачи и медсестры в шоке от жизнелюбия 86-летней пациентки.

«Она уже в течение 5-6 лет состоит на учете в поликлинике с диагнозом ишемическая болезнь сердца и артериальная гипертония. Так как у пациентки повторялись приступы стенокардии, совместно с реаниматологами и хирургами, кардиологами было решено восстановить кровообращение путём проведения операции. После стентирования приступы прекратились. Это всё бесплатно, за счёт больницы, у нас все пациенты с инфарктом миокарда лечатся на бюджетной основе», — рассказывает Дильназа Бекенова, лечащий врач, кардиолог отделения кардиологии №1.

По словам лечащего врача Тамары Димитриевой, она сейчас находится под наблюдением врачей. В течение года пациентке придется соблюдать особый режим, тогда врачи обещают ей счастливую и долгую жизнь.