Вот вам сердце! Живите…

В Шымкенте 13 пациентов получили шанс на жизнь с искусственным сердцем.

В нашем городе, находящемся в центре медицинских инноваций, за последние четыре года благодаря системе обязательного социального медицинского страхования (ОСМС) были успешно проведены операции по имплантации искусственного сердца 13-ти пациентам.

Эта процедура, стоимость которой составляет 77 млн. тенге, включает установку левого желудочка сердца (LVAD), который является вспомогательным механическим устройством, способным обеспечить адекватное кровообращение и поддерживать работу сердца.

Высокотехнологичная медицинская помощь, предоставляемая в Шымкентском центре сердца, открывает новые возможности для продления жизни гражданам, страдающим хронической сердечной недостаточностью, или позволяет им дождаться трансплантации сердца.

В 2023 году в этом медучреждении была успешно проведена первая операция по замене органов, что стало значительным прорывом в области кардиохирургии.

В рамках системы ОСМС в прошлом году в Шымкентском центре сердца было проведено более 5 тыс. сложных операций.

Эта клиника, рассчитанная на 138 коек, является домом для около 40 высококвалифицированных специалистов, включая кардиологов, кардиохирургов и аритмологов.

Операции на открытом сердце, установка стентов и методы коронарографического обследования, применяемые при выявлении ишемической болезни сердца, способствуют снижению смертности от сердечно-сосудистых заболеваний.

Шымкентский центр сердца – один из ведущих медучреждений, предоставляющих высокотехнологичную помощь пациентам с сердечными заболеваниями.

Благодаря системе ОСМС эти услуги становятся доступными для всех слоев населения, обеспечивая им доступ к современным методам лечения и продлению жизни.

Шымкентский центр сердца является ярким примером того, как сочетание высоких медицинских стандартов, передовых технологий и системы обязательного социального медицинского страхования может кардинально улучшить качество жизни пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями и снизить смертность от этих заболеваний.

Вот это пациент!

Врачи и медсестры Центра сердца города Шымкента продемонстрировали свое мастерство и высокий уровень профессионализма. На днях они успешно провели операцию на открытом сердце 76-летнему пациенту с использованием аппарата искусственного сердца.

Эта сложная процедура, стоимость которой составила 2 млн 900 тыс. тенге, стала возможной благодаря системе обязательного социального медицинского страхования, которая обеспечивает доступность таких операций для пациентов с серьезными заболеваниями, такими как повреждения сердечно-сосудистой системы.

Пациенту Бахадыру Исанову, пенсионеру с серьезными проблемами со здоровьем, врачи Центра сердца предложили комплексный подход к лечению, включая хирургическое вмешательство на открытом сердце.

Эта операция является одной из многих, которые ежегодно проводятся в городе. Таким образом, были спасены жизни более 500 человек.

Доступность сложных операций для лечения заболеваний сосудов головного мозга и болезней сердца благодаря системе обязательного социального медицинского страхования значительно увеличилась, что позволяет больным получать необходимую медицинскую помощь в нужный момент.

В настоящее время в Шымкенте функционируют 10 медучреждений, предоставляющих высокотехнологичные виды медицинской помощи.

Это свидетельствует о том, что город является одним из центров медобслуживания в регионе, где пациенты могут рассчитывать на качественное лечение и современное оборудование.

Врачи Центра сердца, проводившие операцию на открытом сердце Бахадыру Исанову, продемонстрировали высокую квалификацию и готовность к сложным медицинским задачам, что является неотъемлемой частью успешного лечения пациентов с серьезными заболеваниями.

Пациенты теперь могут рассчитывать на качественное лечение и высокий уровень оказания медицинской помощи.

Операция на открытом сердце 76-летнему Бахадыру Исанову – это яркий пример того, как современные медицинские технологии и профессионализм врачей способны спасать людей и улучшать качество жизни пациентов с серьезными проблемами со здоровьем.