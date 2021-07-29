У акимата Кентау собрались женщины, которые не смогли получить грантовые средства для слушателей курсов, организованных палатой предпринимателей Атамекен.

Чиновники к собравшимся не выходили долгое время, поэтому разъяренная толпа попыталась зайти в акимат. Вот только на их пути встали охранники.

Видимо, опасаясь излишней огласки, чиновники таки вышли и предложили собравшимся зайти внутрь здания. Но люди настаивали на том, чтобы собрание прошло снаружи. Женщины говорят – гранты по 583 тысячи тенге, которые предназначались для начинающих предпринимателей, были распределены несправедливо.

По их словам, действительно нуждающиеся остались в стороне и грантовые средства получили те, кто мог обойтись и без них.

Айгерим НУРЖАНОВА, жительница г. Кентау: «35 грантов выиграли те, у кого есть жилье и бизнес, то есть те, кто в этих средствах не нуждался! А мы? Например, мой супруг – инвалид, сын инвалид, мыкаемся по квартирам. Дома у нас нет. Бакытжан агай прекрасно знает мое положение и статус, но мое дело он даже не рассматривал! Раздали все деньги своим знакомым».

Собравшиеся рассказали, что в городском отделе занятости много грязных дел.

Например, были изъяты документы одного из заявителей. В результате он не смог участвовать в конкурсе на грант.

А чиновник, который распределяет гранты требует определенную сумму для включения в этот самый список, — говорят люди.

Акжаркын ЖАУЫНБАЕВА, жительница г. Кентау: «Он лично у нас просил 50 тысяч тенге. Мы еще спросили , а вообще, есть шанс, что нам дадут эти 583 тысячи тенге, на что он ответил – если дадите по 50 тысяч, то выдадут. Именно Бакытжан Айтбаев с нас деньги просил».

Пока те, кто не получил гранты, разговаривал с чиновниками, подошли те, кто эти самые гранты получили. Они заявили – все было честно. Слово за слово и две группы уже выясняли отношения на кулаках.

В результате такого выяснения отношений появились и пострадавшие – у кого-то расцарапано лицо, а у кого-то пошла кровь.

Растрепанных женщин еле разняли присутствовавшие при этом чиновники. Люди, не получившие гранты в разделении жителей на два непримиримых лагеря обвинили сотрудников акимата. Те все обвинения отрицают, говорят конкурс прошел честно и прозрачно.

Бакытжан АЙТБАЕВ, руководитель отдела занятости и социальных программ акимата г. Кентау: «Во-первых, в правилах нет запрета на выделение грантов обеспеченным. Во-вторых, мы справедливо рассматривали каждую заявку. Сначала выделяли средства получателям АСП и малообеспеченным, многодетным семьям. Я ни у кого не требовал никаких денег. Они клевещут на меня».

Чиновник, которого по его словам оклеветали, намерен привлечь к ответственности своих обидчиков.

А группа женщин, которые так и не получили гранты, намерены подать жалобу акиму города и добиться проверки деятельности отдела прокуратурой, агентством по борьбе с коррупцией.