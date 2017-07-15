Вузы ЮКО выделили 95 грантов для абитуриентов из детских домов

В Южно-Казахстанской области 95 выпускникам средних школ, а именно, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, присуждены направления в высшие учебные заведения для бесплатного обучения.

Аким области Жансеит Туймебаев, разделив с выпускниками школ их радость, пожелал им удачи и успехов в дальнейшем. Также глава региона, выразив благодарность ректорам высших учебных заведений, поддержавших благое дело, наградил их благодарственными письмами.

«По сложившейся за последние годы традиции, высшие учебные заведения, протягивая вам руку помощи, зачисляют вас в ряды студентов, где вы будете обучаться бесплатно. Выражаю огромную благодарность представителям старшего поколения с честью возглавляющих эти высшие учебные заведения за предоставление таких возможностей!», — сказал Ж. Туймебаев.

В рамках данного благотворительного мероприятия, где участвуют 12 высших учебных заведений нашего региона, выпускникам выданы 103 гранта.

В частности, Южно-Казахстанский педагогический университет выдал 20 грантов, Южно-Казахстанский государственный педагогический институт – 15, Международный гуманитарно-технический университет–15, Международный Казахско-Турецкий университет имени Х. А. Ясави – 10, Южно-Казахстанский государственный университет имени М. Ауэзова – 10, Региональный социально-инновационный университет – 9, Университет «Сырдарья» — 8, Казахстанский инженерно-педагогический университет дружбы народов – 5.

Кроме того, бесплатные гранты на обучения предоставили Университет «Мирас», Университет «Шымкент», Южно-Казахстанская государственная фармацевтическая академия – всего 9 грантов, по три гранта каждый, также Южно-Казахстанский гуманитарный институт имени М. Сапарбаева – 2 гранта.

Из них сегодня 95 грантов были присуждены выпускникам, набравшим на ЕНТ пороговый балл, и тем самым сдавшим экзамен. Остальные 8 грантов ждут своих претендентов, которые будут сдавать творческий экзамен.

В целом, за 2016-2017 учебные годы по области 11 классов окончили 208 детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей (34 выпускника детских домов). Наряду с этим, 130 выпускников из 208-и сдали ЕНТ, где 107 из них набрали пороговые баллы. Из указанного количества выпускников 95 изъявили желания учиться в высших учебных заведениях, 106 – в колледжах, 12 – в других регионах страны. Необходимо отметить, выпускники, не набравшие пороговые баллы, будут обучаться в средних специальных учебных заведениях бесплатно.

Пресс-служба акима ЮКО