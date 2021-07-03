Для дезинфекционной обработки применяются безопасные препараты, не представляющие никакой опасности для людей и животных, передает otyrar.kz.

В Шымкенте идет масштабная дезинфекция для недопущения распространения коронавирусной инфекции в связи с нестабильной эпидситуацией. Дезинфекционные работы проводятся в общественном транспорте, на железнодорожном вокзале и в международном аэропорту, в общественных местах с массовым пребыванием людей.

880 автобусов дезинфицируют два раза в день. Они выходят на линии по 77 маршрутам и принадлежат 17 компаниям-перевозчикам города.

Для оперативной обработки и полного охвата общественного транспорта работает компания «Onlinepharma» с дезинфекционными бригадами.