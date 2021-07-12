цемент

Департаментом Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан по городу Шымкент были выявлены признаки ценового сговора на рынке производства и реализации цемента, сообщает Оtyrar.kz со ссылкой на ведомство.

Департамент по итогам проведенного анализа на рынке производство и реализации цемента выявил признаки нарушения антимонопольного законодательства – ценового сговора.

В результате в адрес заводов-производителей цемента вынесено 2 уведомления об устранений признаков нарушений антиконкурентных согласованных действий.

Согласно действующему законодательству срок исполнения уведомления составляет 30 календарных дней со дня его получения.

Неисполнение уведомления является основанием для проведения антимонопольного расследования.

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