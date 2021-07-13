Установлены признаки ценового сговора на рынке реализации кирпича.

По итогам анализа на рынке реализации кирпича Департаментом Агентства по защите и развитию конкуренции по городу Шымкент в действиях двух субъектов рынка усмотрены признаки нарушения законодательства РК в области защиты конкуренции в части антиконкурентных согласованных действий по установлению и поддержанию цен на строительный кирпич.

Двум субъектам направлены уведомления об устранении признаков нарушений антимонопольного законодательства.

Уведомления находятся на стадии рассмотрения субъектами рынка и подлежат исполнению в течении 30 календарных дней, путем установления экономически обоснованной и конкурентной цены.