Выявлены признаки ценового сговора сетей АЗС при реализации дизельного топлива.

Агентство по защите и развитию конкуренции РК, в рамках проведенного мониторинга цен на рынке реализациии нефтепродуктов, выявило признаки нарушения антимонопольного законодательства – ценового сговора — у ряда розничных реализаторов дизельного топлива в 7 регионах Казахстана.

В Жамбылской области (ТОО «Эврика нефтепродукт», ТОО «Бизнес Ойл», ТОО «Тараз VIP сервис», ТОО «Тараз Петрол Сервис», ИП «Нуров», ИП «Мухиев», ТОО «Газпромнефть Казахстан»).

В Кызылординской области (ТОО «Қызылорда Мұнай Өнімдері»).

В Шымкенте (ТОО «Газпромнефть Казахстан»).

В Нур-Султане (ТОО «Бизнес Петролеум», ТОО «Ойл», ТОО «Аурика», ТОО «Аскар», ТОО «АЗС «Номад», ТОО «GAS ENERGY», ТОО «Газпромнефть Казахстан») и Алматы (ТОО «Royal Petrol», ТОО «Газпромнефть Казахстан»).

В Алматинской области (ТОО «Газпромнефть Казахстан»).

В Туркестанской области (ТОО «ТС» и ТОО «МИГ»).

В результате 3 июля в адрес розничных реализаторов дизельного топлива, действующих территориальными подразделениями АЗРК вынесено 17 уведомлений об устранении признаков нарушений антиконкурентных согласованных действий путем снижения цены.

Согласно действующему законодательству срок исполнения уведомления составляет 30 календарных дней со дня его получения. Неисполнение уведомления является основанием для проведения антимонопольного расследования.

Как сообщалось ранее, 30 апреля в действиях 14 АЗС в 4 регионах Казахстана (Акмолинской, Костанайской, Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской областях) усмотрены признаки ценового сговора при реализации бензина АИ-92. Все уведомления исполнены.