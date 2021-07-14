За прошедшие сутки в г. Шымкент вакцинировано 8473 человека: I компонент получил 4731, II компонент-3742.

Всего с начала прививочной кампании вакцинировано 325 354 человека. Из них 198 008 человек получили два компонента вакцины.

По данным на 13 июля зарегистрировано 342 случая КВИ (с признаками-254, без признаков – 88). 78 человек госпитализированы в инфекционный стационар, 264 человека взяты под домашний контроль.

13 июля 2021 года в городе проведена проверка 303 объектов. Из них на 23 объектах выявлены нарушения требований карантинного режима, составлены административные протоколы.

Эпидемиологическая ситуация в Шымкенте сложная.

Призываем жителей города соблюдать масочный режим в общественных местах.