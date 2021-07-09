Приговором суда подсудимый «К». признан виновным и на основании части 1 статьи 346 Уголовного кодекса РК ему назначено наказание в виде 6 месяцев лишение свободы с пожизненным лишением права управления транспортным средством.

Подсудимый К., не смотря на тот факт, что постановлением Тюлькубасского районного суда от 3 ноября 2020 года, был на 6 месяцев лишен права управлять транспортным средством. 21 апреля 2021 года был задержан сотрудниками полиции за рулем автомобиля марки «ВАЗ» находясь в состоянии алкогольного опьянения, без водительского удостоверения, подвергая опасности жизнь и здоровье людей.