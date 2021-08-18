Ежегодно 18 августа свой профессиональный праздник отмечают пограничники Казахстана.

В этот день в 1992 году президент республики Нурсултан Назарбаев подписал указ «Об образовании пограничных войск». Однако официальная дата появилась в календаре государственных праздников Казахстана только в августе 2012 года.

Сегодня Пограничная служба Комитета национальной безопасности Республики Казахстан (каз. Қазақстан ұлттық қауіпсіздік комитеті шекара қызметі) — это специальная служба, предназначенная для охраны и защиты Государственной границы Республики Казахстан, предупреждения и пресечения посягательств на суверенитет и территориальную целостность Республики Казахстан.

Необходимость в собственных пограничных войсках у Казахстана возникла после выхода из состава СССР в 1991 году. Новые подразделения сформировались на основе Краснознаменного Восточного пограничного округа со штабом в Алма-Ате, который считался одним из сильнейших в Советском Союзе.

Несмотря на это, создавать свои войска республике пришлось фактически с нуля.

В связи с отбытием российских военнослужащих на родину за несколько первых лет казахстанского суверенитета офицерский состав обновился почти на 100 процентов. Поэтому сначала казахстанская пограничная служба ощущала дефицит управленческих кадров.

Но на сегодняшний день всех специалистов готовят в республике. Половину личного состава Пограничной службы в настоящее время составляют служащие по контракту.

После получения Казахстаном суверенитета изменились также протяженность и характер границ. Во времена Советского Союза охранялся только рубеж с Китаем протяженностью 1,7 тысячи километров.

Теперь части пограничной службы Казахстана контролируют более 15 тысяч километров государственной границы с пятью странами, несут службу не только в горах и в пустыне, но и в акватории Каспийского моря, а также в воздухе.

Наиболее строго охраняется граница с Китаем, где остро стоят проблемы контрабанды, наркотрафика и нелегальной миграции. Однако границы с Киргизией, Узбекистаном и Туркменистаном тоже имеют свои особенности.

За десятки лет жители родственных республик привыкли свободно переходить с территории одного государства на территорию другого, что создавало некоторые сложности для пограничников на этих участках.

В свой профессиональный праздник — День пограничника — все служащие данного рода войск получают поздравления от непосредственного начальства и руководства страны, в некоторых городах проходят парады подразделений пограничных войск.

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