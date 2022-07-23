Количество зараженных COVID-19 выросло

-
Зарина Бахытжанова
-
17

В Казахстане выявили  более 2,5 тысячи новых зараженных коронавирусом, за прошедшие сутки, 22 июля.

Сводка прошедшие сутки по эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана:

  • в Нур-Султане – 797,
  • в Алматы – 804,
  • в Шымкенте – 115,
  • в Акмолинской области – 70,
  • в Актюбинской области – 36,
  • в Алматинской области – 74,
  • в Жетысуской области — 126,
  • в Атырауской области – 46,
  • в Восточно-Казахстанской области – 17,
  • в Абайской области — 30,
  • в Жамбылской области – 78,
  • в Западно-Казахстанской области – 48,
  • в Карагандинской области – 212,
  • в Улытауской области — 3,
  • в Костанайской области – 36,
  • в Кызылординской области – 52,
  • в Мангистауской области – 33,
  • в Павлодарской области – 35,
  • в Северо-Казахстанской области – 20,
  • в Туркестанской области – 22.

За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировали 2654 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 399 человек выздоровели.

 

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА