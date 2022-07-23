Количество зараженных COVID-19 выросло

В Казахстане выявили более 2,5 тысячи новых зараженных коронавирусом, за прошедшие сутки, 22 июля.
Сводка прошедшие сутки по эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана:
- в Нур-Султане – 797,
- в Алматы – 804,
- в Шымкенте – 115,
- в Акмолинской области – 70,
- в Актюбинской области – 36,
- в Алматинской области – 74,
- в Жетысуской области — 126,
- в Атырауской области – 46,
- в Восточно-Казахстанской области – 17,
- в Абайской области — 30,
- в Жамбылской области – 78,
- в Западно-Казахстанской области – 48,
- в Карагандинской области – 212,
- в Улытауской области — 3,
- в Костанайской области – 36,
- в Кызылординской области – 52,
- в Мангистауской области – 33,
- в Павлодарской области – 35,
- в Северо-Казахстанской области – 20,
- в Туркестанской области – 22.
За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировали 2654 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 399 человек выздоровели.