С начала 2024 года эпидемиологическая ситуация по коронавирусной инфекции в Шымкенте относительно стабильна.

В период с начала года до настоящего времени в городе зарегистрировано 74 случая коронавирусной инфекции, все с симптомами.

Для сравнения, за аналогичный период 2023 года было зарегистрировано 386 случаев, что на 5,21 раза меньше.

Из зарегистрированных случаев 19 приходятся на детей до 18 лет, что составляет 25,7%.

Коронавирусная инфекция (COVID-19) относится к группе острых респираторных вирусных инфекций, возбудителем которых являются коронавирусы.

Источниками инфекции являются больные с выраженными симптомами и скрытыми формами заболевания, а также бессимптомные носители вируса.

Контагиозность (заразность) вируса особенно высока в первые дни болезни.

Передача коронавируса происходит в основном воздушно-капельным путем (при кашле, чихании, разговоре на близком расстоянии) и контактным путем (через рукопожатия и при контакте с загрязненными поверхностями и предметами).

Основные клинические симптомы коронавируса включают высокую температуру, кашель, одышку, слабость и боль в грудной клетке.

У 80% пациентов заболевание протекает в легкой форме, наиболее тяжелые формы наблюдаются у лиц пожилого возраста (60 лет и старше).

Часто среди заболевших присутствуют сопутствующие заболевания, такие как сахарный диабет, артериальная гипертензия и сердечно-сосудистые заболевания.

В группу риска входят лица с сахарным диабетом, ожирением, старше 65 лет, имеющие иммунодефицитные состояния (например, ВИЧ), онкологические заболевания, а также люди с хроническими заболеваниями сердца и легких.

Повышенный риск тяжелого течения заболевания также у медицинских работников, сотрудников общественного транспорта, торговли и общественного питания из-за частого контакта с большим количеством людей.

Для профилактики инфекции рекомендуется:

Соблюдать правила личной гигиены: часто мыть руки с мылом, использовать дезинфицирующие средства и одноразовые салфетки, проводить регулярную влажную уборку помещений.

Использовать одноразовые медицинские маски, меняя их каждые 2 часа и по мере загрязнения.

При появлении симптомов ОРВИ важно своевременно обратиться за медицинской помощью для предотвращения осложнений и распространения инфекции.