Специалистами Министерства обороны и военных вузов Казахстана разработан программно-аппаратный комплекс «е-Интеллект». Пилотный проект по автоматизации и цифровизации учебного процесса будет запущен в системе военного образования с 1 сентября текущего года.

Комплекс представляет собой электронный образовательный портал, объединяющий все учебные заведения в единое информационное пространство. В нем учтены особенности организации учебного процесса в военных учебных заведениях.

«е-Интеллект» будет функционировать по внутренней ведомственной сети. Он не имеет технических ограничений по наполнению различного типа информацией: видео, фото, текстовые, графические, табличные и другие данные.

Сбор данных в единое хранилище и их сохранность гарантированы благодаря резервному копированию и хранению на едином сервере.

На портале учащиеся и преподавательский состав могут круглосуточно получать актуальную информацию об учебном процессе с любого рабочего компьютера.

Программно-аппаратный комплекс облегчит работу преподавателей, которые будут загружать на единый портал расписание занятий, вести учет контроля успеваемости, мониторинг образовательных программ и многое другое. Руководство вузов может постоянно отслеживать учебный процесс.

В настоящее время комплекс установлен в Военном институте Сухопутных войск. До начала нового учебного года он будет запущен в других военных учебных заведениях оборонного ведомства.

Запуск системы на полную мощность планируется осуществить в несколько этапов до 2025 года. «е-Интеллект» будет интегрирован с имеющимися автоматизированными системами управления Вооруженных Сил, а также с единой национальной образовательной базой данных.

Необходимо отметить, что проект разработан в рамках реализации государственной программы «Цифровой Казахстан».

Источник – Министерство обороны Республики Казахстан @ При копировании рекомендуется использовать ссылку на источник.