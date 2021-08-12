Международный День Каспия – экологическая дата, отмечаемая 12 августа пятью прикаспийскими государствами: Азербайджаном, Ираном, Казахстаном, Россией и Туркменистаном.

В этот день в 2006 году в силу вступила Рамочная конвенция по защите Каспийского моря и окружающей среды от загрязнения.

Документ был подписан 12 августа 2006 года в Тегеране.

Он содержит общие требования к охране окружающей среды Каспийского края и предусматривает создание необходимых для этого институциональных механизмов.

Установление этой даты направлено на охрану природы в динамично развивающемся промышленном, транспортном и курортном центре Евразии, укрепление сотрудничества 5 государств в этой сфере, популяризацию экологического просвещения.