Согласно плана потребности на предстоящий отопительный сезон, сформированного МИИР РК, объем потребления угля в нашей стране этой зимой снизится с 10 до 7,3 млн тонн.

Основное снижение ожидается за счет активной газификации населения: потребление угля упадет до 4,8 млн тонн (показатели прошлой зимы — 7,2 млн тонн).

По оперативной сводке, за первое полугодие текущего года на коммунально-бытовые нужды и населению регионов уже отгружено 3,4 млн тонн угля. Энергопроизводящим предприятиям отправлено 31,3 млн тонн, на нужды промышленных предприятий – 2,9 млн тонн. 14,5 млн тонн ушли на экспорт.