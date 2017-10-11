Сколько стоит уголь в разных городах Казахстана

Уголь в Шымкенте подорожал в сентябре на 7,2% по сравнению с сентябрем прошлого года. Сегодня тонна угля в областном центре стоит 12500 тенге без учета доставки. Самое глобальное подорожание сезона произошло в этом году в Актобе: с цены 4200 тенге за тонну твердое топливо взлетело на 245,2%!!! Сегодня уголь актюбинцам приходится покупать по 14500 тенге за тонну без учета стоимости доставки.

К слову, уголь в Актобе сегодня стал самым дорогим в стране. На втором месте по цене Астана — 14230 тенге за тонну, немного дешевле уголь можно купить в Уральске — 14000 тенге за тонну. За ними следует Талдыкорган с 26% повышением новой ценой в 13697 тенге за тонну против 1083 тенге в прошлом году. До 13472 тенге поднялась цена твердого топлива и в Кызылорде.

В Алматы — единственном городе Казахстана неожиданно случилось маленькое понижение стоимости угля. Если осенью 2016 года алматинцы покупали уголь по 13491 тенге за тонну, то в этом году уголь горожанам предлагают по 13463 тенге. Налицо снижение стоимости на 0,2%!

Самый дешевый уголь в стране сегодня можно купить в Павлодаре — 6282 тенге за тонну. Немногим дороже в Семее — 7598 тенге и в Караганде — 7773 тенге.

В Усть-Каменогорске произошел скачок стоимости на 10% и сегодня уголь продается по 8174 тенге за тонну. В Кокшетау, Костанае и Петропавловске цена твердого топлива колеблется от 10500 тенге до 11000 тенге. Кызылода, Тараз и Жесказган закупают уголь по ценам от 11000 тенге до 13500 тенге за тонну.

Примечательно, что отпускная цена угля с разреза или шахты не изменилась, или изменилась незначительно. Так, к примеру, директор Сарыкольского угольного разреза Кайрат Мусин подтвердил, что с начала года отпускная цена на уголь не менялась, и составляет 3,9 тыс. тенге за тонну. Угольщики уверены, что ситуацией пользуются перекупщики, и непомерно накручивают цены в связи с ранним и резким похолоданием этой осени.

Отпускная цена на Сарыкольском угольном разрезе 3900 тенге за тонну

Казахстанцы северных регионов (Караганда, Астана, Петропавловск и т.д.) жаловались в основном на нехватку наиболее востребованного шубаркольского угля. На самом предприятии «Шубарколь комир» заявили, что будут выдавать топливо круглосуточно. В целом, Карагандинские добывающие компании будут отгружать уголь в две смены, чтобы снять сезонный ажиотаж. Обещали увеличить отгрузки и на предприятиях Павлодарской области.

В материале использованы данные ENERGYPROM.KZ