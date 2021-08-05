Под влиянием фронтальных разделов на большей части РК ожидается неустойчивый характер погоды, местами пройдут дожди с грозами.

Лишь на юге и центре страны ожидается погода без осадков. Местами по республике ожидаются усиление ветра, на юге с пыльной бурей.

В Северо-Казахстанской области ожидаются местами гроза, ночью и утром местами туман, днем местами ветер 15-20 м/с. В Жамбылской области местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с с пыльной бурей, днем в горных районах – гроза, град. В Актюбинской области местами ожидаются гроза, усиление ветра 15-20 м/с. В Восточно-Казахстанской, ночью в Атырауской, днем в Костанайской, Акмолинской областях местами ожидаются гроза, ветер 15-20 м/с. В Туркестанской, Кызылординской областям днем местами усилится ветер 15-20 м/с с пыльной бурей.

Днем в Мангыстауской области местами сохранится очень сильная жара. Днем на большей части Жамбылской, Кызылординской, Туркестанской, Атырауской, Западно-Казахстанской, на юге Актюбинской, Костанайской, Карагандинской областях сохранится сильная жара. В Акмолинской области днем ожидается сильная жара.

На большей части Кызылординской, Туркестанской, Мангыстауской, Атырауской, Жамбылской, Актюбинской, местами в Карагандинской, Алматинской, Западно-Казахстанской, Костанайской, на юге Восточно-Казахстанской, в отдельных районах Акмолинской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.