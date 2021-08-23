По состоянию на 1 августа государственными инспекторами труда в 632 предприятиях республики выявлена задолженность по заработной плате перед 17,7 тыс. работниками на сумму более 3,9 млрд тенге.

Руководителям данных предприятий было выдано 675 предписаний, обязательных для исполнения, и наложено штрафов на сумму более 77,4 млн тенге, сообщает Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан.

В результате принятых мер, в том числе установления жестких графиков и сроков погашения задолженности по заработной плате, защищены права более 16,9 тыс. работников. Им выплачено 3,8 млрд тенге.