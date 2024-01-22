Информация о выплате материальной помощи пенсионерам – фейк

В соцсетях распространяется очередной фейк о соцвыплатах, передает OTYRAR.

Информация, распространяемая в мессенджерах и социальных сетях, о том, что государством введена разовая выплата в размере 50 тыс. тенге гражданам пенсионного возраста, чья пенсия составляет менее 140 тыс. тенге, не соответствует действительности.

В мессенджерах распространяется ложная информация якобы о выплате материальной помощи пенсионерам. Для перечисления назначенных средств неизвестные лица предлагают обратиться в центр обслуживания населения и заполнить форму №2.

«Сообщаем, что такого вида материальной помощи не существует. Официальная информация о положенных мерах государственной поддержки распространяется исключительно посредством СМС-сообщений с номера 1414. Просим граждан доверять информации только из официальных источников».

в Минтруда напомнили о том, что распространение ложной информации карается по закону.