В ходе рассмотрения криминальной истории подозреваемого, отбывающего наказание в исправительном учреждении города Шымкента, установлена его причастность к еще нескольким мошенническим махинациям.

В ходе проверки сотрудники УП города Туркестана выявили, что в сентябре 2020 года подозреваемый, выставив в интернете ложную рекламу о сдаче квартиры в Туркестане, обманул трех жителей области.

Так, житель Толебийского района за снятие квартиры внес предоплату в размере 10 тысяч тенге, житель Туркестана отдал 5 тысяч тенге, еще один житель – 70 тысяч тенге.

Связь с подозреваемым мужчиной арендаторы потеряли после передачи денег. Данный факт полицейские зарегистрировали по ст.190 УК КР “Мошенничество“. Ведется досудебное расследование.

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