Реклама
Freedom broker
На главную Новости Шымкента Общество В Туркестане поздравили ветерана Афганской войны с Днем пожилых людей

В Туркестане поздравили ветерана Афганской войны с Днем пожилых людей

-
Редактор Юлия Машковская
-
1

В Туркестане ко дню пожилых людей состоялась встреча военнослужащих с ветераном Афганской войны Сапарбеком Жандарбековичем Пазылбековым.

Начальник гарнизона – командир войсковой части 99210 полковник Талгат Аязханович Мажимбеков совместно с военнослужащими и ветеранами Афганской войны поздравил Сапарбек Пазылбекова с праздником, выразив уважение за его вклад в защиту Отечества и достойный жизненный путь.

В рамках встречи военнослужащие также оказали практическую помощь ветерану, проведя уборку прилегающей территории его дома. Военнослужащие привели в порядок двор и территорию вокруг дома, тем самым оказав внимание и поддержку ветерану.

Особое внимание в ходе встречи было уделено сохранению связи между поколениями. Военнослужащие отметили значимость опыта ветеранов в военно-патриотическом воспитании молодежи, сохранении боевых традиций и преемственности поколений.

В свою очередь, Сапарбек Пазылбеков поблагодарил военнослужащих за внимание и заботу, пожелав личному составу крепкого здоровья, успехов в службе, семейного благополучия и мирного неба.

Поддержка ветеранов и забота о старшем поколении остаются одним из важных направлений военно-патриотической работы. Такие встречи позволяют не только выразить признательность ветеранам, но и сохранить преемственность поколений, передавая молодым военнослужащим традиции служения Родине.

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА

Реклама
© Сетевое издание "otyrar.kz" 2009 - 2026. Свидетельство о постановке на учет № 16928-СИ выдано комитетом информации Министерства информации и коммуникаций РК 20.02.2018 г. Возрастное ограничение 18+ для детей, достигших восемнадцати лет. Хостинг Unihost.kz. Перепечатка разрешена только при выполнении Условий использования материалов.