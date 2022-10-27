Полицейские задержали мужчину, причастного к 8 фактам мошенничества

Безработный местный житель оказался серийным мошенником.

В полицию Келесского района с заявлением обратился местный житель. По словам потерпевшего, его обманул малознакомый гражданин. Мошенник заверил, что поможет получить 5 миллионов тенге безвозмездных субсидий от государства. За свои услуги аферист выманил у сельчанина 300 тысяч тенге. Однако, спустя год, мужчина так и не дождался ни обещанных субсидий, ни возврата денег. Данный факт зарегистрировали по статье 190 УК РК «Мошенничество».

С целью установления подозреваемого, который обманул доверчивых граждан, в отделе полиции создали следственно-оперативную группу из числа опытных стражей порядка. В результате оперативно — розыскных мероприятий они задержали подозреваемого по месту жительства. Он является безработным, местным жителем.

Как выяснилось, мужчина, с целью «легкой наживы», войдя в доверие, сумел обмануть ещё нескольких жителей под предлогом помощи в получении безвозмездных государственных субсидий.

Всего же подозреваемый оказался причастен к 8 фактам мошенничества. Ущерб потерпевшим составил около 2 миллионов тенге. Полученные деньги он потратил на собственные нужды. В настоящее время подозреваемый арестован и ведется следствие